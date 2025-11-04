Συνάντηση Πλεύρη με τον ΥΠΕΣ της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ - Τι συζήτησαν - Real.gr

Quantcast
Συνάντηση Πλεύρη με τον ΥΠΕΣ της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ - Τι συζήτησαν
Συνάντηση Πλεύρη με τον ΥΠΕΣ της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ – Τι συζήτησαν

11:38, 04/11/2025
Το πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη με τον Ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο για θέματα Μετανάστευσης της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ στο Βερολίνο.

Η επίσκεψη του κ. Πλεύρη εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου με κύριους άξονες την ενίσχυση των επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τη συνέχιση μιας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής.

