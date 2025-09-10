Συνάντηση Τασούλα με Πιερρακάκη στο Προεδρικό Μέγαρο - Τι συζήτησαν - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχτηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του, κατόπιν και των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με άμεσο σκοπό τη στήριξη των νέων και της μεσαίας τάξης αλλά και την αντιμετώπιση του πολύ μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κ. Πιερρακάκη για την άμεση ανταπόκρισή του να τον ενημερώσει για τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας αλλά και για την εξειδίκευση των νέων μέτρων.