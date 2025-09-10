Quantcast
Συνάντηση Τασούλα με Πιερρακάκη στο Προεδρικό Μέγαρο - Τι συζήτησαν - Real.gr
real player

Συνάντηση Τασούλα με Πιερρακάκη στο Προεδρικό Μέγαρο – Τι συζήτησαν

11:51, 10/09/2025
Συνάντηση Τασούλα με Πιερρακάκη στο Προεδρικό Μέγαρο – Τι συζήτησαν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχτηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του, κατόπιν και των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με άμεσο σκοπό τη στήριξη των νέων και της μεσαίας τάξης αλλά και την αντιμετώπιση του πολύ μεγάλου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κ. Πιερρακάκη για την άμεση ανταπόκρισή του να τον ενημερώσει για τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας αλλά και για την εξειδίκευση των νέων μέτρων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της, λέει ο Τουσκ

Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της, λέει ο Τουσκ

12:08 10/09
Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω, κρυφτήκαμε στο δάσος για να γλιτώσουμε» - Συγκλονίζει η διεθνής βολεϊμπολίστρια από το φλεγόμενο Νεπάλ

11:00 10/09
Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

Eurobasket: Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα η Τουρκία - Το μήνυμα του Γ. Αντετοκούνμπο - Συγκλόνισε ο Παπανικολάου

07:42 10/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασύρει αστυνομικό

08:50 10/09
Διαδηλώσεις και δεκάδες συλλήψεις στη Γαλλία - «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

Διαδηλώσεις και δεκάδες συλλήψεις στη Γαλλία - «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

11:18 10/09
Η Μαρία Κορινθίου για τον «απρόβλεπτο» έρωτα με τον Γιώργο Καραθανάση – «Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα»

Η Μαρία Κορινθίου για τον «απρόβλεπτο» έρωτα με τον Γιώργο Καραθανάση – «Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα»

11:30 10/09
Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ

08:53 10/09
Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

Apple: Aυτό είναι το iPhone 17 - ΒΙΝΤΕΟ από την παρουσίαση

09:25 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved