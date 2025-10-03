Συνάντηση Ζαχαράκη-Μιχαηλίδου: Στο επίκεντρο το στεγαστικό φοιτητών και εκπαιδευτικών και η επέκταση των σχολικών γευμάτων - Real.gr

Η στέγαση των φοιτητών και των εκπαιδευτικών αλλά και το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων απασχόλησαν τη συνάντηση εργασίας της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η έλλειψη προσφοράς προσιτής στέγης που επηρεάζει, ιδιαίτερα, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, με τις δύο υπουργούς να τονίζουν τη σημασία των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση της στεγαστικής πίεσης με την ανακαίνιση και λειτουργία των νέων φοιτητικών εστιών, την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, την επιστροφή ενός ενοικίου και το επίδομα ενοικίου για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην εξασφάλιση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Ταμείου, της επιδότησης ενοικίου αρχικά για δημόσιους και ιδιωτικούς λειτουργούς που εργάζονται μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Ακόμη, δόθηκε έμφαση στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων, με στόχο την κάλυψη περισσότερων δήμων και μαθητών, καθώς και στη στήριξη της νεολαίας μέσα από προγράμματα Erasmus+, την Κάρτα Νέων και συνέργειες πολιτισμού.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί συζήτησαν και για την πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με την ανέγερση 2.000 κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα, εκ των οποίων το 25% θα διατεθεί σε στρατιωτικούς και το 75% για κοινωνικό μίσθωμα.

«Η στέγη, η σίτιση και η στήριξη της νεολαίας δεν είναι μόνο πρακτικές παρεμβάσεις. Είναι βαθιά κοινωνικές πολιτικές, που απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες για τις οποίες συζητάμε όλοι μας», σημείωσε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι η συνεργασία των δύο υπουργείων «είναι συνεχής και ουσιαστική, γιατί μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα: Να είμαστε δίπλα στους νέους, να στηρίξουμε τον εκπαιδευτικό και να δώσουμε σε κάθε παιδί την ευκαιρία να προχωρήσει».

Από την πλευρά της, η κ. Μιχαηλίδου, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Δυναμώνουμε τη στενή συνεργασία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα πεδία της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής και ανανεώνουμε τις συναντήσεις μας για το βέλτιστο συμφέρον παιδιών, νέων, οικογενειών, εκπαιδευτικών».