Συνάντηση αρχηγού ΓΕΕΘΑ με αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, πραγματοποίησε, χθες, διμερή συνάντηση με αντιπροσωπεία των ΗΠΑ αποτελούμενη από την Heidi H. Grant, Director of Defense Security Cooperation Agency (DSCA) και την Elizabeth F. Wilson, Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports & Cooperation, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2021.