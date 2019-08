Συνάντηση Αυγενάκη με τα στελέχη της FIBA

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συζητήθηκαν όλα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το άθλημα παγκοσμίως και, προφανώς, άπτονται και της ελληνικής πραγματικότητας. Η καμπάνια της FIBA "Clean Games", η έμπρακτη στήριξη και η προστασία που χρειάζονται οι εθνικές ομάδες και οι παίκτες, στο πρόβλημα που δημιουργείται από την Ευρωλίγκα με τα "παράθυρα", η πιθανότητα διοργάνωσης στην Αθήνα (με επίκεντρο, αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό το Καλλιμάρμαρο Στάδιο) του World Tour 3on3, προς επίρρωση του συνθήματος "From the street to the Olympics" και η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη του Champions League, διοργάνωση που στηρίζει τον ανταγωνισμό στα πρωταθλήματα, με την αναλογικότερη και δικαιότερη πρόσβαση πρόκρισης στη διεξαγωγή του.