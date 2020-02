Συνάντηση Βαρβιτσιώτη με την πρέσβη της Σουηδίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κ. Βαρβιτσιώτης εξέφρασε το αυξημένο ενδιαφέρον του απέναντι στο θέμα, καθώς όπως τόνισε κατά τη θητεία του ως υπουργός Ναυτιλίας, η ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. ανέδειξε το ζήτημα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός δέχθηκε πρόταση από τη σουηδική πλευρά να πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας (workshop) στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης με τη συμμετοχή Ελλήνων και Σουηδών επιστημόνων για την προετοιμασία της συνεργασίας των δυο πλευρών, την ερχόμενη άνοιξη.

It's always a pleasure to meet @AmbSammelin. Today, we had a thorough exchange of views about the cooperation of our countries on climate and environment issues. @SwedeninGRpic.twitter.com/eCKuSfwzoT