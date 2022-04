Συνάντηση Δένδια με τον πρέσβη της Αλγερίας

Συναντήθηκα με τον νέο Πρέσβη της Αλγερίας M.Djeffal @GreeceMFA. Συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις & τις περιφερειακές εξελίξεις - Ι met with new #Algeria Ambassador Mahieddine Djeffal @GreeceMFA to discuss bilateral relations & regional developments. pic.twitter.com/p4vQhgNbXZ