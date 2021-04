Συνάντηση Δένδια-υπουργού Επικρατείας Σαουδικής Αραβίας: Διαρκώς ενισχυόμενοι οι δεσμοί μας

Κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Σαουδάραβα υπουργό Επικρατείας Αντέλ αλ Τζουμπέιρ (Adel Al-Jubeir).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Συζητήσαμε για τις άριστες ελληνο-σαουδαραβικές σχέσεις και τους διαρκώς ενισχυόμενους δεσμούς συνεργασίας, καθώς και για τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις» έγραψε μετά τη συνάντηση στον προσωπικό του λογαριασμό το Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Ο ΥΕΘΑ για τις συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία

«Με τον ΥΠΕΞ @NikosDendias συναντήσαμε τον ΓΓ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου @GCC Nayef bin Falah Al Hajraf. στο #Riyadh. Η Ελλάδα προωθεί την παγίωση της αμυντικής διπλωματίας, καθώς και την ενίσχυση της διπλωματικής συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου», έγραψε σε αναρτήσεις του -στα ελληνικά και τα αγγλικά- στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

