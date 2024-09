Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς, διασυνοριακής και περιφερειακής συνεργασίας, ενώ τονίσθηκε από τον Ελληνα Υπουργό Εξωτερικών ότι η ευόδωση της ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Μακεδονίας, συναρτάται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, μεταξύ των οποίων η προσήλωση σε διεθνείς συμφωνίες όπως η Συμφωνία των Πρεσπών και από την τήρηση σχέσεων καλής γειτονίας.

#UNGA79

Mtg btw FM G. Gerapetritis & FM of North Macedonia T. Mucunski at the HQ of the Permanent Mission of Greece to the United Nations

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βόρειας Μακεδονίας T.Mucunski στην έδρα της ΜΑ της Ελλάδας στον ΟΗΕ pic.twitter.com/3Dd89N3WR6