Συνάντηση Μ. Βαρβιτσιώτη με τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Ελλάδα Ερνστ Ράιχελ

Επίσης, κατά τη συζήτηση ετέθησαν ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού, επικεντρώθηκαν στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες των πολιτών της στην αντιμετώπιση της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία. Είναι θέμα αξιοπιστίας και σιγουριάς», σημείωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης, αναφερόμενος στο Πακέτο Ανάκαμψης που πρόκειται να υιοθετηθεί. Τόνισε ακόμη, όπως γνωστοποιείται, πως πρέπει να υπάρξει μια δημιουργική και ευέλικτη προσέγγιση ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων, με στόχο τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. Αναφορά έγινε, επίσης, όπως ανακοινώνεται, και στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Τέλος, γίνεται γνωστό πως ο κ. Βαρβιτσιώτης αποδέχθηκε πρόταση να λάβει μέρος στην τελετή που οργανώνει η Γερμανική Πρεσβεία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γερμανία, την 1η Ιουλίου.

