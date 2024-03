Συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι στην Οδησσό - Εκρήξεις στην περιοχή που βρισκόταν και η ελληνική αποστολή

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός.

Το ταξίδι – αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουκρανία έγινε λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα πληροφορίες ανέφεραν μία έκρηξη έπειτα από επίθεση με drone κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Οδησσό η οποία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν περίπου 150 μέτρα μακριά από την ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε δηλώσεις του στον RealFm, ο διευθυντής του Γραφείου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά και το πρόγραμμα της συνάντησης τηρήθηκε κανονικά.

