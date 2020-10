Συνάντηση Ν. Δένδια - Κλαρκ Κούπερ: Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον Κλαρκ Κούπερ συνόδευε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ. «Με χαρά συμμετείχα στη συνάντηση του βοηθού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κλαρκ Κούπερ με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας για να συζητήσουμε τους κοινούς στρατηγικούς στόχους των χωρών μας.

Μαζί οικοδομούμε πάνω στην επιτυχημένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και προωθούμε την αμυντική μας σχέση για ειρήνη και ασφάλεια στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων» έγραψε μετά τη συνάντηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Τζέφρι Πάιατ.

