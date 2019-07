Συνάντηση της Κεραμέως με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ

Από την πλευρά του, ο πρέσβης ανέδειξε ζητήματα που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως τη χώρα του, όπως η διεύρυνση των ανταλλαγών υποτρόφων και φοιτητών μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η δυνατότητα για Αμερικανούς φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα σε θεματικές όπου η Ελλάδα κατέχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία, όπως η ναυτιλία, και η εν γένει προώθηση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σε θέματα Παιδείας.

Σε σχετική ανάρτηση στο Twitter, ο κ. Πάιατ ανέφερε: «Ήταν μία καταπληκτική συζήτηση με τη νέα υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τις τεράστιες δυνατότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, που θα ενδυναμώσουν τις σχέσεις των δύο λαών. Ανυπομονώ για τον προσεχή Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, όπου θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε την κοινή μας υποστήριξη για ανταλλαγές και προγράμματα».

Terrific discussion w/ new Education Minister @nkerameus on tremendous potential in the field of education that will strengthen our people-to-people ties. I look forward to upcoming U.S.-Greece Strategic Dialogue where we can deepen our joint support for exchanges & programs! pic.twitter.com/8CbbsNchAF