Συνάντηση του Μ. Βαρβιτσιώτη με τον νέο πρεσβευτή της Κούβας στην Ελλάδα

Υποδέχθηκα σήμερα @GreeceMFA τον νέο Πρέσβη της Κούβας Aramis Fuente Hernandez, με τον οποίο συζητήσαμε τρόπους για την εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων.

I welcomed today the new Amb. of Cuba Aramis Fuente Hernandez and we discussed ways to strengthen our bilateral relations. pic.twitter.com/ltXxoFBoCc