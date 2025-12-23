Quantcast
Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό – Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν - Real.gr
real player

Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό – Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν

08:10, 23/12/2025
Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό – Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδριάζει σήμερα στις 11:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου της χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved