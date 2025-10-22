Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Κεραμέως: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση» - Real.gr

Την ιδιαίτερη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης ανέφερε στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Cyber Greece 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στη συνέντευξη της στην Μαριάννα Πυργιώτη, Co-founder της Dome Consulting Firm και ειδική στην επικοινωνία.

Του ΘΑΝΟΥ ΜΩΡΙΑΤΗ

Η υπουργός τόνισε ότι διεθνώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη διεισδύσει δυναμικά στην αγορά εργασίας, ωστόσο στην Ελλάδα η ενσωμάτωσή της παραμένει περιορισμένη, καθώς μόνο περίπου το 10% των επιχειρήσεων ή εργαζομένων κάνει σήμερα χρήση σχετικών εργαλείων. Εξέφρασε, ωστόσο, την πεποίθηση ότι είναι θέμα χρόνου να αλλάξει αυτό, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία.

Η κα Κεραμέως επισήμανε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση στο πώς θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τεχνολογικά άλλες ηπείρους, όπως την Αμερική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη στρατηγική και επενδύσεις στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει βαθιά τόσο την αγορά εργασίας όσο και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, γι’ αυτό είναι κρίσιμο «να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα να θωρακίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων».

Η υπουργός επεσήμανε ότι το re-skilling και up-skilling αποτελούν κομβικούς πυλώνες της κυβερνητικής στρατηγικής, καθώς «η υποχρέωση της πολιτείας είναι να επενδύει διαρκώς στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του ενεργού πληθυσμού».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της κριτικής σκέψης και των νέων δεξιοτήτων, σημειώνοντας πως η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από νωρίς. «Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου εγκεφάλου διαμορφώνεται μέχρι τα 7 έτη — αν περιμένουμε την Α’ ή τη Β’ Λυκείου για να μιλήσουμε για επαγγελματικές ευκαιρίες, είναι ήδη αργά», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο ασφαλιστικό σύστημα, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι θα είναι τεράστιες και ότι το υπουργείο ήδη εκπονεί μελέτη για τις επιπτώσεις της AI στη βιωσιμότητα του συστήματος.

Έθεσε, μάλιστα, τον προβληματισμό: «Τα ρομπότ που θα παράγουν, θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές;».

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να προβλεφθούν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν το μέλλον της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, ώστε η Ελλάδα να κινηθεί προληπτικά και στρατηγικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

