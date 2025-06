Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» - Ανδρουλάκης: Ένα πακέτο μέτρων που δίνει δύναμη στον πολίτη είναι η λύση στο πρόβλημα του πληθωρισμού - Real.gr

«Ένα πακέτο μέτρων που δίνει δύναμη στον πολίτη είναι η λύση στο πρόβλημα του πληθωρισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030», το οποίο διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Την ανάγκη για κανόνες στην αγορά, ισχυρές και αποτελεσματικές ανεξάρτητες αρχές, την ενίσχυση της ΔΗΜΕΑ και τη δημιουργία μιας ενιαίας Αρχής Καταναλωτή, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την τοποθέτησή του στην πρώτη ημέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030».