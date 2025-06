Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Συνέντευξη του Σ. Φάμελλου στον Ν. Χατζηνικολάου: Περιμένουμε η κυβέρνηση να ψηφίσει τη μείωση του ΦΠΑ που έχουμε προτείνει στη Βουλή - Real.gr

Στο σχέδιο και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία σε μια σειρά από θέματα που αφορούν στην ελληνική οικονομία αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Εκδότη-Διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκο Χατζηνικολάου, κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», το οποίο διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Της Δήμητρας Πανανού

Ερωτηθείς σχετικά με τον αν η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει μέχρι το 2030 τους ρυθμούς ανάπτυξης ο κ. Φάμελλος αφού τόνισε ότι θα έπρεπε να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία της κοινωνίας, σχολίασε: «Η κυβέρνηση παρουσιάζει κάποια στοιχεία της ευημερίας των κερδών του χρηματιστηρίου ως επίτευγμα. Αν κάποιος μείνει στους αριθμούς θα αναρωτιόταν γιατί έχουμε τότε τόσο μεγάλο πρόβλημα στο ισοζύγιο της χώρας ή γιατί τραβάει ξανά την ανηφόρα ο πληθωρισμός. Με τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων δεν πληρώνονται οι λογαριασμοί ούτε τα δάνεια των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το ερώτημα είναι πώς αυτή η ευημερία των αριθμών δημιουργεί κοινωνική ευημερία. Οι αποκλίσεις είναι μεγάλες. Η Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat είναι η τελευταία στην ευρωζώνη σε επίπεδο μισθών και τελευταία σε επίπεδο μισθών με βάση κόστος ζωής, δηλαδή στην αγοραστική δύναμη. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα που ευημερεί».

Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη παραγωγικού σχεδίου και αυτοματισμό της αγοράς που κρίνεται επικίνδυνος. «Θα αναφέρω δυο παραδείγματα που μας ανησυχούν. Μετά το ράλι της πράσινης ενέργειας δεν είναι απαράδεκτο να έχουμε περικοπές και να την πετάμε στα σκουπίδια; Επίσης, δεν είναι περίεργο που μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης σήμερα ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε εξαγγελίες για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τα πολεοδομικά σχέδια; H επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από ένα καθαρό τοπίο. Η καθυστέρηση στο κτηματολόγιο είναι ζήτημα για τις επιχειρήσεις. Άρα, απαιτείται παραγωγικός σχεδιασμός αλλά και κράτος δικαίου».

Ο κ. Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση σχολίασε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. έχει εκφράσει ξεκάθαρα τις θέσεις του, λέγοντας: «Για το ζήτημα της ακρίβειας ο ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. έχει καταθέσει πρόταση νόμου που περιλαμβάνει εργαλείο επιστροφής στον καταναλωτή του υψηλότερου κόστους που πληρώνει μέσα από το ράλι ακρίβειας. Και παράλληλα υπάρχει και μια αυστηρή επιλογή να περιοριστεί η έμμεση φορολογία διότι όπως είδαμε και από τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού τα 6,5 δις υπερπλεόνασμα είναι έσοδα μεταξύ 2023-2024 και αφορούν κατά 3,5 δις σε έμμεσους φόρους. Η κυβέρνηση επιτρέπει στο τραπεζικό καρτέλ να έχει κέρδη 4,7 δις που θα μπορούσαν σαφέστατα να είναι λιγότερα και να είναι μέσα στην αγορά για νέα επιχειρηματικότητα και στεγαστική πίστη. Η διαφορά μας είναι ότι θέλουμε πλουραλισμό της οικονομίας ενώ η κυβέρνηση δεν στηρίζει τον υγιή ανταγωνισμό και συγκεντρώνει τα κέρδη σε λίγους». Ενώ, σε ότι αφορά στη στεγαστική πολιτική τόνισε: «Η πολιτική στέγης πρέπει και θα είναι δημόσια πολιτική για τον ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ>. Δεν μπορεί το κράτος να απουσιάζει. Θέλουμε μια αποκεντρωμένη στεγαστική πολιτική».

Αναφερόμενος στις μειώσεις των φόρων ο πρόεδρος του κόμματος είπε με νόημα ξεδιπλώνοντας την πολιτική του: «Περιμένουμε η κυβέρνηση να ψηφίσει τη μείωση του ΦΠΑ που έχουμε προτείνει στη Βουλή γιατί οι άδικοι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν όλους τους πολίτες και πολύ περισσότερο τους ευάλωτους. Να μειωθούν ο ΦΠΑ στα καταναλωτικά προϊόντα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, με επιστροφή του φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο. Και ταυτόχρονα πρέπει να επιλεγεί η αύξηση των εισοδημάτων που μπορεί να ανατροφοδοτήσει τη λειτουργία της αγοράς. Για τους άμεσους φόρους υπάρχει δυνατότητα με τα λάθη της κυβέρνησης να προχωρήσουμε σε μία καλύτερη φορολογική πολιτική».

Μάλιστα, ο κ. Φάμελλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη αύξηση που καταγράφει το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, τονίζοντας ότι «είναι στοιχεία που δεν συνηγορούν σε αυτή την αισιοδοξία που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την ελληνική οικονομία. Δυστυχώς υπάρχουν νάρκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πάντως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση του δημοσίου στο ιδιωτικό χρέος και αφήνουμε τα πράγνατα στην ασυδωσία των funds και των servicers. Εδώ μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο η Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Κληθείς να απαντήσει σχετικά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να καθορίσει με βάση και τους κλιματικούς πόρους ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μπορεί να επενδύσει. Απαιτούνται δυο παρεμβάσεις μείζονος σημασίας. Η πρώτη είναι μια άλλη συνεταιριστικότητα. Χρειαζόμαστε ομάδες παραγωγών και νέους συνεταιρισμούς. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις υποδομές του νερού και τα θέματα του εδάφους. Εδώ η κυβέρνηση αντί να παρέμβει και να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει τη διαχείριση του αρδευτικού νερού. Δεν μπορεί κάποιοι να κερδοσκοπούν όταν διαχειρίζονται ένα φυσικό μονοπώλιο που στηρίζεται με την παραγωγή της Ελλάδας. Το σχέδιο που εξελίσσεται στη Θεσσαλία είναι μια νεοαποικιακή πολιτική. Η λύση είναι η οργάνωση ομάδων παραγωγών, η τεχνογνωσία και η καινοτομία στην αγροτική παραγωγή αλλά στο επίπεδο των πόρων πρέπει να υπάρχουν δημόσιες πολιτικές».

Όσον αφορά στις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, σημείωσε ότι αυτές αμφισβητούν και τη βιωσιμότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. «Η πολιτεία πρέπει να έχει τον έλεγχο και τη ρύθμιση αυτών των αγορών. Όταν μιλάμε για αγαθά από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν είναι προσφορά στην ιδιωτική οικονομία να θησαυρίζουν λίγες εταιρείες. Αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα χρεοκοπήσουν και οι μεγάλοι της ενέργειας. Ας το δουν και αυτό. Πρέπει να υπάρχει κόφτης στα κέρδη του ρεύματος. Ρύθμιση και έλεγχος της αγοράς και αξιόπιστη ΡΑΕ που δε θα έχει τους κλάδους απορριμμάτων και νερού», ξεκαθάρισε.

Ενώ, σε ότι αφορά στα εργασιακά τάχθηκε για ακόμα μία φορά υπέρ της επιστροφής του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης. «Τα χρήματα αυτά δε θα τροφοδοτήσουν τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς; Ο λογαριασμός βγαίνει. Τα 6,5 δις υπερπλεόνασμα δείχνει ότι φεύγουν λεφτά από την αγορά. Ένα τμήμα μπορεί να ξαναγυρίσει α’ αυτή και μέσω της αύξησης του εισοδήματος».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τα όσα γράφονται για επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με νέο κόμμα, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια. «Έχω αναλάβει μια πολύ σημαντική ευθύνη την οποία έχω συζητήσει και με τον Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου είμαστε στο ίδιο κόμμα και στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Κανείς δεν έχει αφήσει οτιδήποτε τέτοιο να εννοηθεί ούτε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δυναμώσει, να διευρυνθεί για να αποτελέσει τον καταλύτη της προοδευτικής διεξόδου. Και στο συνέδριο θα είμαστε όλοι μαζί».

Δείτε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου:

