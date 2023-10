Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 - Ώρα για δράση» - Γεωργιάδης: Το δημογραφικό είναι πρόβλημα όλης της ΕΕ

«Η νέα πραγματικότητα για τους εργαζομένους – Τα ζητήματα ίσων ευκαιριών», ήταν ο τίτλος της τέταρτης και τελευταίας κατά σειρά ενότητας του Συνεδρίου «Δημογραφικό 2023- Ώρα για δράση», που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.