Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 - Ώρα για δράση» - Ζαχαράκη: Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες για τη διαχείριση του δημογραφικού προβλήματος

Στις δράσεις που θα αναλάβει το υπουργείο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Εκδότη-Διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου Δημογραφικό 2023 - Ώρα για Δράση, που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting.