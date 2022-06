Συνέδριο εθνικής αφύπνισης: Τολμηρή παρέμβαση Μητσοτάκη για το δημογραφικό

Των Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, Θ. ΜΩΡΑΪΤΗ, Κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ

Στο Συνέδριο εθνικής αφύπνισης με θέμα «Δημογραφικό 2022 - Η μεγάλη πρόκληση», που διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting. Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις που ήδη υλοποιεί η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση του προβλήματος (αναστροφή του brain drain μέσω μειωμένης φορολογίας και κινήτρων επαναπατρισμού, ενίσχυση με 2.000 ευρώ κάθε νέας γέννησης και αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, επιδοτούμενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών και για τους δύο γονείς, διαμόρφωση χώρων φύλαξης βρεφών στους χώρους των επιχειρήσεων αλλά και πιλοτική εφαρμογή θεσμών, όπως οι «νταντάδες της γειτονιάς», που θα διευκολύνουν τις εργαζόμενες μητέρες να πάρουν την απόφαση να αποκτήσουν και άλλο παιδί). Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε τέσσερα νέα μέτρα: τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εξασφάλιση προσιτής στέγης για νέα ζευγάρια, την επέκταση των παιδικών σταθμών αλλά και των δημοτικών έως τις 6 το απόγευμα, ώστε να περιλαμβάνουν και τη μελέτη των παιδιών, καθώς και τη στελέχωση των μονάδων Υγείας με γυναικολόγους και παιδιάτρους.