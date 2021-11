Συνέδριο Next is Now 2021: Οι προσδοκίες για την ανάπτυξη του τουρισμού

Οι προβλέψεις για την επόμενη ημέρα της τουριστικής βιομηχανίας και οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος βρέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας του 3ου Συνεδρίου «Next is Now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης στη μετά COVID-19 εποχή, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με όρους βιωσιμότητας και σεβασμό απέναντι στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η σημασία των συνεργειών και της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην προσέλκυση ταξιδιωτών και στη βελτίωση της εμπειρίας τους βρέθηκαν στο επίκεντρο του 3oυ Συνεδρίου «Next is Now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting.