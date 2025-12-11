Συρεγγέλα για Κωνσταντοπούλου: «Εγώ προσωπικά δεν ανέχομαι τις τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της» - Real.gr

Η δήλωση της Μαρίας Συρεγγέλα για την νέα επίθεση Ζωής Κωνσταντοπούλου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η δήλωση, της αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ως εξής:

Οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος. Εγώ προσωπικά δεν τις ανέχομαι γιατί στη ζωή μου έχω «σκίσει πολλές φορές το καλσόν» για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε πολίτη και ιδίως των γυναικών. Η κα Κωνσταντοπούλου στα λόγια παρουσιάζεται ως υπέρμαχός τους και στην πράξη ακυρώνεται με αλγεινές συμπεριφορές.