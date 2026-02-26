Συρίγος στον Realfm 97,8: Η περιοχή στην οποία έχει γίνει η παραχώρηση θα οριοθετηθεί με τη Λιβύη και ακολουθεί τη μέση γραμμή - Real.gr

«Η περιοχή στην οποία έχει γίνει η παραχώρηση θα οριοθετηθεί με τη Λιβύη και ακολουθεί τη μέση γραμμή, δήλωσε στον realfm 97.8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Άγγελος Συρίγος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Συρίγος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «η περιοχή στην οποία έχει γίνει η παραχώρηση, είναι περιοχή μη οριοθετημένη σήμερα και που υπό κανονικές συνθήκες θα οριοθετηθεί με τη Λιβύη. Με βάση το άρθρο 156 του Ν. 4001/2011, του λεγόμενου «Νόμου Μανιάτη», η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει στην εκχώρηση περιοχών, ακόμη κι όταν δεν είναι οριοθετημένες, εφόσον ακολουθούν τη μέση γραμμή. Πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθούν κι άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, ο Λίβανος. Επί της ουσίας αυτό έκανε και η Λιβύη».

«Επειδή είναι μη οριοθετημένη περιοχή, προστέθηκε μία παράγραφος για εξασφάλιση του Δημοσίου ότι σε περίπτωση που υπάρξει οριοθέτηση με τη Λιβύη και επειδή υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν τα όρια αυτής της περιοχής, να μην υπάρχει αποζημίωση του ελληνικού Δημοσίου», σημείωσε ο κ. Συρίγος.

