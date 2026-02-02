ΣΥΡΙΖΑ: Αναθεώρηση - «πλυντήριο» των κυβερνητικών σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων - Real.gr

«Οι ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, παραπέμπουν σε μια αναθεώρηση - "πλυντήριο" των κυβερνητικών σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων σε κρίσιμους τομείς», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας: «Έχουμε δει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης με τις συνταγματικές παραβιάσεις εκ μέρους της εδώ και 7 χρόνια. Παραβιάζει ωμά το Σύνταγμα, υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου, επιβάλει ένα υπερτοξικό πολιτικό κλίμα, συγκρούεται με μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, ποδοπατά δικαιώματα και ελευθερίες που κατακτήθηκαν συχνά με αιματηρούς αγώνες των πολιτών και τώρα ζητεί συναινέσεις και διάλογο, την ίδια ώρα που χρησιμοποιεί τοξικές εκφράσεις στον δημόσιο λόγο.

Τολμά να μιλάει για Συνταγματική Αναθεώρηση ο πρωθυπουργός, που κατ’ εξακολούθηση έχει βιάσει το Σύνταγμα και σκοπίμως δεν έφερε προς ψήφιση τον εφαρμοστικό νόμο για το αναθεωρημένο, από το 2019, Άρθρο 86, ενώ αντίθετα το εργαλειοποίησε ασύστολα για να καλύψει υπουργούς του που ήταν στις δικογραφίες και για τα εγκλήματα στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα με ισχυρότατες ενδείξεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα».

Απορρίπτει τα επιχειρήματα του πρωθυπουργού σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης λαϊκίζει λέγοντας ότι πρέπει να γλιτώσουμε από το “βαθύ κράτος” και μιλά για “διαρκή αξιολόγηση” με μόνο στόχο την υπονόμευση ή και κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ το βαθύ κράτος είναι ο ίδιος, με την κομματοκρατία και αναξιοκρατία που έχει επιβάλει, με τις πρακτικές του στη Δημόσια Διοίκηση». Και ρωτά «ποια αξιοκρατική διαδικασία έχει εφαρμόσει ο ίδιος στο Δημόσιο;» και αν «προχώρησε σε κρίσεις τμηματαρχών και προϊστάμενων στο Δημόσιο και πόσες ή προτίμησε τις απευθείας τοποθετήσεις;» επισημαίνοντας ότι ο ισχύων νόμος προβλέπει απόλυση επίορκων δημοσίων υπαλλήλων.

«Αγκάθι για την κυβέρνηση είναι και το Άρθρο 16 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο ήδη έχει παραβιάσει ανοίγοντας τον δρόμο λειτουργίας επιχειρήσεων οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και σε ελάχιστες εκπαιδευτικές προδιαγραφές, υπηρετώντας την εμπορευματοποίηση του χώρου της Παιδείας. Η ευθύνη μας για την προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης από λογικές του τύπου “το τσάμπα πέθανε”, είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Αξιοκρατία δεν σημαίνει ότι, όταν δεν αρκούν τα μόρια εισαγωγής σε μια σχολή, μπορεί να αρκούν τα χρήματα. Γι’ αυτό και η καθαρή, κάθετη άρνηση της κατάργησης ή τροποποίησης του Άρθρου 16 είναι αυστηρό καθήκον μας» προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Γενικεύοντας υποστηρίζει ότι η «συντηρητική παράταξη υλοποιεί ένα πολιτικό σχέδιο επικίνδυνο για την πατρίδα μας, το οποίο περνά από την αλλαγή του Συντάγματος, σε αντικοινωνική και αγοραία κατεύθυνση».

Ακολούθως εκφράζει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος «θεωρεί ότι κάθε συνταγματική παρέμβαση οφείλει να ενδυναμώνει περαιτέρω τις διατάξεις του Συντάγματος που ενισχύουν τα δικαιώματα του ελληνικού λαού για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους και για όλες και υπερασπίζονται τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Για την κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την εξασφάλιση στέγης και την άσκηση δημόσιας πολιτικής στέγης. Την ειδική προστασία για τους ευάλωτους, την προστασία της εργασίας, την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος. Και μαζί με αυτά, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, στη νέα εποχή που έχει αναδυθεί, για την προστασία της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του πολίτη και του εργαζόμενου, την κοινωνικά χρήσιμη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τον έλεγχο της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα σύγχρονα εργαλεία προπαγάνδας».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Η δημόσια συζήτηση για το Σύνταγμα συνιστά πρώτης τάξεως ευκαιρία για εξαντλητικό διάλογο και συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι μεγάλες διαχωριστικές τομές με τη ΝΔ και τις θέσεις της».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ