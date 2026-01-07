Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης - «Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου», απαντά ο ίδιος - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του κόμματος με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νίκος Φαραντούρης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου»

Ο κ. Φαραντούρης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε πως δεν παραδίδει την έδρα του, μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νικόλα Φαραντούρη:

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ… pic.twitter.com/zXlkanLAq3 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 7, 2026

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ερωτηθείς για τις σχέσεις του με την Μαρία Καρυστιανού απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι «Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων».

Υπάρχει μια «όσμωση» και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, επισήμανε ο κ. Φαραντούρης, που όμως αρνήθηκε να σχολιάσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσει στον πολιτικό σχηματισμό που ενδεχομένως να εξαγγείλει το προσεχές διάστημα η κ. Καρυστιανού, καθώς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη.

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, όμως προς το παρόν τόνισε ότι «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας στον ρ/σ «Παραπολιτικά», δήλωσε «με πήρε χθες το βράδυ ο κ. Φάμελλος, μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. “Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους” του είπα».

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε ότι «δεν επιθυμώ να σχολιάζω δηλώσεις τρίτων ούτε συναδέλφων, ούτε να ρίχνω νερό στο μύλο της εσωστρέφειας. Ερωτήθηκα από εσάς πρώτα, για την κα Καρυστιανού μετά από μια σημαντική θεσμική εκδήλωση που διοργανώσαμε με τη συμμετοχή κορυφαίων συνταγματολόγων και ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα για το άρθρο 86 του συντάγματος με προφανείς πολιτικές προεκτάσεις. Δεν ήταν κομματική αλλά ήταν προφανώς πολιτική, για τη διαφθορά στη χώρα μας, για το κατά πόσο επιτρέπονται μαύρες τρύπες που καταπίνουν θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχή της ισονομίας και του κράτους δικαίου και είπα ότι βεβαίως ενώνω κι εγώ τη φωνή μου υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της ισονομίας και υπέρ της Δικαιοσύνης με την κα Καρυστιανού και με τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν κατέβει όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους ζητώντας το αυτονόητο για μια ευνομούμενη πολιτεία, ευρωπαϊκή».

Σχετικά με το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι «επαναλαμβάνω ότι είναι καλοδεχούμενη η μετεξέλιξη ακόμη και θεσμική ενός κινήματος πολιτών, επίσης είναι καλοδεχούμενη και η ίδια η κάθοδος ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι πρωτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για Δικαιοσύνη να κατέλθει στον πολιτικό στίβο γιατί κι αυτό ακόμα βλέπω ότι δαιμονοποιείται από διάφορους κύκλους. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία και μένω σε αυτό που είπα ότι εάν αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τώρα θα βγω μπροστά και θα το πω ευθέως και αρμοδίως».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και πού θέλει να βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αν αλλάξει κάτι θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή».