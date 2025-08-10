ΣΥΡΙΖΑ για το περιστατικό με το ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Επιτέλους, πότε θα μάθουμε τα αποτελέσματα των δεκάδων ΕΔΕ που ανακοινώνονται μετά από κάθε ατύχημα και μετά ξεχνιούνται; - Real.gr

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει ότι απαιτείται επαρκής στελέχωση του ΕΣΥ, βελτίωση και ανανέωση των υποδομών του", αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του κόμματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Χθες, ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αναφερόταν με δήλωσή του στις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα νοσοκομεία μέσα σε τέσσερις μήνες, θυμίζοντας το ζήτημα της πυροπροστασίας που θέτουν εδώ και χρόνια οι υγειονομικοί.

Σήμερα, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ένα από τα ασανσέρ υποχώρησε και έπεσε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο, και η εργαζόμενη που επέβαινε σ’ αυτό μόλις που πρόλαβε να βγει.

Σιωπή γι’ αυτή την κατάσταση από τον κ. Γεωργιάδη, που εμπορευματοποιεί όλο και περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας και θριαμβολογεί για το έργο της κυβέρνησης ενώ τα ατυχήματα πολλαπλασιάζονται, θέτοντας σε κίνδυνο προσωπικό και ασθενείς.

Και επιτέλους, πότε θα μάθουμε τα αποτελέσματα των δεκάδων ΕΔΕ που ανακοινώνονται μετά από κάθε ατύχημα και μετά ξεχνιούνται;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει ότι απαιτείται επαρκής στελέχωση του ΕΣΥ, βελτίωση και ανανέωση των υποδομών του.