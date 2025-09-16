Quantcast
ΣΥΡΙΖΑ - Μαμουλάκης: Η μείωση του ΦΠΑ πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους - Real.gr
ΣΥΡΙΖΑ – Μαμουλάκης: Η μείωση του ΦΠΑ πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους

09:47, 16/09/2025
«Δεν είναι μόνο ότι λένε ψέματα, το κάνουν και χοντροκομμένα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απείλησε την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή η κυβέρνησή του αρνιόταν πεισματικά να ενσωματώσει στο Εθνικό Δίκαιο τη δυνατότητα μείωσης του ΦΠΑ σε τρόφιμα αλλά και φάρμακα» δήλωσε ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χάρης Μαμουλάκης.

Και προσθέτει:

«Αλλά τα ψέματα δεν σταματούν εκεί. Η κυβέρνηση εμμονικά υποστηρίζει ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν βοηθάει στη μείωση των τιμών. Επικαλείται μάλιστα το παράδειγμα της Ισπανίας και αγνοεί της Σουηδίας που μείωσε τον ΦΠΑ κατά 50% σε όλη τη χώρα για όλους τους πολίτες. Αλλά κυρίως μας λένε ότι θα πληγεί η οικονομία, δεν θα φτάσει το μέτρο στον καταναλωτή και θα αυξηθούν οι τιμές. Αφού λοιπόν η μείωση του ΦΠΑ, όπως υποστηρίζουν, πλήττει την οικονομία, πώς επιτρέπει ο κ. Μητσοτάκης να πληγούν τα ακριτικά νησιά ανακοινώνοντας 30% μείωση μόνο εκεί; Αν αυτό δεν είναι χοντροκομμένη κοροϊδία, τότε τι είναι;

Δύο αντικρουόμενες δηλώσεις, ένα ξεκάθαρο ψέμα στους πολίτες.

Κι όμως, η επιχειρηματολογία τους για τα ακριτικά νησιά είναι ακριβώς η δική μας θέση για ολόκληρη τη χώρα: Μείωση ΦΠΑ για χαμηλότερες τιμές σε τρόφιμα, φάρμακα, υπηρεσίες εστίασης και τουρισμού και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Αντί να μειώσουν τον ΦΠΑ για όλους, προτιμούν να συντηρούν υπερ-πλεονάσματα παίρνοντας πάνω από 10 δισεκατομμύρια τους πολίτες, για να επιστρέψουν μόλις 1,7 δισ. πουλώντας παροχές στη ΔΕΘ για να αποκαταστήσει ο κ. Μητσοτάκης το βουτηγμένο στα σκάνδαλα προφίλ της κυβέρνησής του.

Η μείωση ΦΠΑ δεν είναι κάτι αλά καρτ, δεν είναι ένα προνόμιο. Πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους.».

