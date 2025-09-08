ΣΥΡΙΖΑ - Μαμουλάκης: Πολύ αργά και πολύ λίγα τα μέτρα από τον κ. Μητσοτάκη - Real.gr

Σε σχολιασμό των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προχώρησε ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Συγκεκριμένα επισήμανε πως: «Πολύ αργά και πολύ λίγα τα μέτρα από τον κ. Μητσοτάκη. Μέτρα τα οποία τα γνωρίζαμε γιατί είχε φροντίσει μέσω των φίλιων ενημερωτικών του μέσων να τα εξαγγείλει το προηγούμενο διάστημα, μια ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, αναμφίβολα, αλλά νομίζω ότι είναι ελάχιστη σε σχέση με την καλπάζουσα ακρίβεια επί πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή, ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα δομικό έλλειμα αφηγήματος πλέον, δεν έχει κάποιο όραμα να πει στην ελληνική κοινωνία, το μόνο που προσπαθεί να κάνει, είναι μέσω εξαγγελιών να μειώσει την τεράστια κοινωνική κινητικότητα. Την τεράστια ένταση που υπάρχει στην κοινωνία λόγο της ακρίβειας, λόγω των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς.

Νομίζω ότι πλέον η πολιτική αλλαγή είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Ο ίδιος τα ονομάτισε μέτρα ανακούφισης και η ανακούφιση υπάρχει για ένα υφιστάμενο πρόβλημα, όχι για να το λύσει, για να το ανακουφίσει. Άρα το πρόβλημα δεν λύνεται με αυτά τα μέτρα κι αυτό είναι μεγάλο ζήτημα στην ελληνική κοινωνία.

Εμείς θα συνεχίσουμε θεσμικά, Κοινοβουλευτικά, να παρεμβαίνουμε και να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που βέβαια πρώτο απ’ όλα, πέραν του δημογραφικού, είναι η καρτελοποίηση της αγοράς».