ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αν ο Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης - Real.gr

«Η χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών μπροστά στο Νοσοκομείο της Δράμας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδ. Γεωργιάδη, αποτελεί μια απαράδεκτη και άκρως αντιδημοκρατική ενέργεια», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αντί να παριστάνει τον θιγμένο και τον φοβισμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζόμενων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, οφείλονται σε αυτόν και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή του», σημειώνει και συνεχίζει:

«Δεν τρέφουμε βέβαια κάποια αυταπάτη ότι ο κ. Γεωργιάδης θα πράξει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος, μόλις χθες, αποκάλεσε τους εργαζόμενους στην Υγεία “αχαΐρευτους”. Το μόνο “αίσχος”, λοιπόν, σε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι ο τραυματισμός δύο πολιτών που διαμαρτύρονταν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας».

«Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.