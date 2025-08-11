ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης - Real.gr

Quantcast
13:50, 11/08/2025
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Ο ελληνικός λαός έστειλε ένα μήνυμα για ειρήνη, δικαιοσύνη και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και δεν πτοήθηκε από τις αυταρχικές πρακτικές και την εκστρατεία δυσφήμισης που έστησε ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλεί «για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να εργαστεί για την ειρήνευση στην περιοχή, να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης».

