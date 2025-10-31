ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις δηλώσεις του Β. Φεύγα: «Οι αγρότες που ξεβολεύτηκαν κλείνουν τους δρόμους» - Real.gr

Στις δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει: «Άλλη μια κυνική δήλωση του κ. Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι’ αυτό διαμαρτύρονται;».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον “φύγουν”, αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορεί να ψάξει το account της “Ομάδας Αλήθειας” που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες…».