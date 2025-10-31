Quantcast
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις δηλώσεις του Β. Φεύγα: «Οι αγρότες που ξεβολεύτηκαν κλείνουν τους δρόμους» - Real.gr
real player

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις δηλώσεις του Β. Φεύγα: «Οι αγρότες που ξεβολεύτηκαν κλείνουν τους δρόμους»

10:49, 31/10/2025
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις δηλώσεις του Β. Φεύγα: «Οι αγρότες που ξεβολεύτηκαν κλείνουν τους δρόμους»

Στις δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα υποστηρίζει: «Άλλη μια κυνική δήλωση του κ. Φεύγα. Ξεβολεύτηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν οι άνθρωποι που στερούνται ενισχύσεις λόγω των γαλάζιων σκανδάλων και οδηγούνται σε φτώχεια και αδιέξοδα και γι’ αυτό διαμαρτύρονται;».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Η ανίκανη και αδιάφορη κυβέρνηση προκαλεί για άλλη μια φορά! Ο κ. Βασίλης Φεύγας είναι γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ, η θέση του κ. Φεύγα είναι σημαντική στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον “φύγουν”, αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ. Όποιος είναι δύσπιστος μπορεί να ψάξει το account της “Ομάδας Αλήθειας” που αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες αθλιότητες…».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη

09:04 31/10
Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ

Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ

09:09 31/10
Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

01:15 31/10
Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι

Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι

09:18 31/10
Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες

Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες

10:30 31/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

12:24 30/10
Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις»

Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις»

07:44 31/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved