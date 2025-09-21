ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το κυριακάτικο μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη - Real.gr

Με μία σκωπτική ανακοίνωση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κι όμως το έγραψε κι αυτό ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του: “Η πρόοδος όμως δεν φαίνεται μόνο στους δείκτες και στις εφαρμογές. Φαίνεται κυρίως στην καθημερινότητα των πολιτών, και δη των πιο ευάλωτων”», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζει: «Όντως οι πολίτες κρίνουν με βάση και την καθημερινότητά τους την κυβέρνηση, που παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα, με δυσκολία πείθει πια και τους γαλάζιους βουλευτές ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα ή θα πάνε καλύτερα.

Ούτε λέξη για την ακρίβεια και τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων.

Ούτε λέξη για τον πληθωρισμό που καλπάζει με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό του ευρωπαϊκού μέσου όρου και πλέον φρενάρει την μεγέθυνση της οικονομίας.

Ούτε λέξη για την στεγαστική κρίση, η οποία αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από τις εναγώνιες προσπάθειες των οικογενειών των εισαχθέντων στα πανεπιστήμια να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους αυτή την περίοδο.

Ούτε λέξη για τον εργασιακό μεσαίωνα που φέρνει η ελαστικοιποίηση των σχέσεων εργασίας, ούτε ο Τόμσεν στα πιο σκληρά μνημονιακά χρόνια δεν ζήτησε ελαστικό 13ωρο που νομοθετούν Μητσοτάκης – Κεραμέως.

Ούτε λέξη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που καταστρέφει το εισόδημα των κτηνοτρόφων και της περιφέρειας.

Ούτε λέξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την εξεταστική επιτροπή που από τις πρώτες συνεδριάσεις της εξελίσσεται σε παρωδία αφού καλούν μάρτυρες που έχουν αποδημήσει εδώ και χρόνια και δεν καλούν, παρά το αίτημα της αντιπολίτευσης, τον “Χασάπη”, τον “Φραπέ”, την κυρία με τις Porshe και τις Ferrari – την κυρία Σεμερτζίδου δηλαδή.

Ούτε λέξη για τις μεγάλες ελλείψεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.

Ούτε λέξη για τις μεγάλες ελλείψεις στον χώρο της Δημόσια Παιδείας.

Ούτε λέξη για τη διπλωματική απίσχναση της δυναμικής της χώρα σε μια ιδιαίτερα ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη συγκυρία.

Ούτε λέξη για τη γενοκτονία στη Γάζα, ούτε αυτοκριτική για την πρόσφατη αναφορά του ότι η γενοκτονία είναι βαρύς χαρακτηρισμός παρά την αντίθετη τοποθέτηση του ΟΗΕ.

Και προφανώς ούτε λέξη ούτε θέση αναφορικά με το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι που για 7η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών. Η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη, για να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της πολύνεκρης τραγωδίας. Ο κ. Μητσοτάκης σιωπά».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Για όλα αυτά που δεν είπε ούτε λέξη, για όλα αυτά που δεν έχει σχέδιο και αδιαφορεί, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, η κοινωνία χρειάζεται την Προοδευτική Ελλάδα».