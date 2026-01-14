ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιδράσει άμεσα και συντονισμένα στις απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία - Real.gr

«Οι ευθείες απειλές που εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία, βάλλουν ευθέως κατά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια, σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιδράσει άμεσα και συντονισμένα».

Εξηγεί ότι «Η ΕΕ και η χώρα μας οφείλει να καταστήσει σαφές ότι η σταθερότητα, η ειρήνη και η εδαφική της ακεραιότητα είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές» και καταλήγει: «Μετά κι από αυτές τις εξελίξεις, περιμένουμε και από τον κ. Μητσοτάκη να απολογηθεί για τις απαράδεκτες δηλώσεις του αναφορικά με το Διεθνές Δίκαιο».