ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η προφυλάκιση Χιλετζάκη επιβεβαιώνει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει την υπογραφή της ΝΔ - Real.gr

«Η προφυλάκιση του γαλάζιου αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη αποτελεί ακόμα μία ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναφέρεται στην υπόθεση σημειώνοντας: «Τα ποσά που έχει λάβει ο Μ. Χιλετζάκης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως το 2024, είτε στο όνομά του, είτε στο όνομα συγγενικών του προσώπων, προσεγγίζουν το ποσό των 600 χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, καθώς ο ίδιος εμφανίζεται ως ο αρχηγός του κυκλώματος της Κρήτης, ενώ τα ΑΦΜ που αφορούν τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμά του είχαν δεσμευτεί από το 2022, καθώς είχαν διαπιστωθεί σοβαρές παρατυπίες, ως “διά μαγείας”, αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν. Αλήθεια, ποιος έδωσε την εντολή;».

Συνεχίζοντας στρέφει τα πυρά του κατά της ΝΔ: «Ο Μ. Χιλετζάκης, γνωστός και ως “πρωτοπαλίκαρο” του Λ. Αυγενάκη, ο οποίος τον τελευταίο καιρό παραμένει άφαντος, τον περασμένο Μάιο κυριολεκτικά αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Παρ’ όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται πως τον έχει διαγράψει. Πότε συνέβη αυτό;».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Σε κάθε περίπτωση, καθώς πρόκειται για τα χρήματα που έχουν κλαπεί από τους τίμιους αγρότες, εμείς απαιτούμε το αυτονόητο: να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα ΑΦΜ των προσώπων που εμπλέκονται στο κύκλωμα Χιλετζάκη. Δεν είναι δυνατόν ο αγροτικός κόσμος να μην ξέρει αν θα μπορέσει να κάνει Χριστούγεννα και οι “ημέτεροι” της ΝΔ να κάνουν πάρτυ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ