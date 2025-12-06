ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου υπενθυμίζει τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς - Real.gr

Quantcast
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου υπενθυμίζει τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς

11:46, 06/12/2025
«Η συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα μας υπενθυμίζει τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς, που βγήκε στον δρόμο για να διεκδικήσει, πρώτα απ’ όλα, το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Αποτέλεσε τον προπομπό των αγώνων ολόκληρου του ελληνικού λαού, που ακολούθησαν κατά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και την είσοδο της χώρας στο τούνελ της ύφεσης» σημειώνει και προσθέτει:«Τα αιτήματα του Δεκέμβρη παραμένουν επίκαιρα. Η αστυνομική βία, η καταπάτηση του κράτους δικαίου, ο αυταρχισμός και η επίθεση στη νέα γενιά αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα όνειρα των εφήβων, που πλημμύρισαν τους δρόμους της χώρας εκείνη την περίοδο, για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία, αποτελούν ισχυρή υπόμνηση για τους σύγχρονους αγώνες».

