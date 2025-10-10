ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση - Real.gr

Quantcast
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση

13:15, 10/10/2025
13:15, 10/10/2025

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση

«Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, που πρέπει να ανοίξει τον δρόμο στον οριστικό τερματισμό της γενοκτονίας και σε μια βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά και οι κυβερνήσεις, οφείλουν να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση, στην κατεύθυνση αυτή», σημειώνει Ο συριζα και καταλήγει:

«Ο ρόλος της ΕΕ οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός, με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσά του την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

