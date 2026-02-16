ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταδικάζουμε τον βανδαλισμό του Μνημείου για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή - Real.gr

Tην καταδίκη του με αφορμή τον βανδαλισμό του Μνημείου για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή, εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν «είναι στο χέρι των κληρονόμων του φασισμού να σβήσουν την ιστορία».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει τον βανδαλισμό του Μνημείου για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές. Η ανίερη πράξη έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των συγκλονιστικών ιστορικών φωτογραφιών από τη θυσία τους.

Διαβεβαιώνουμε τους δράστες ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να απειληθεί από αυτούς. Δεν είναι στο χέρι των κληρονόμων του φασισμού, των νεοναζί νοσταλγών και των απογόνων των ντόπιων συνεργατών τους, να σβήσουν την Ιστορία και να καταδικάσουν στη λήθη τις θυσίες και το αίμα που κατέβαλε ο ελληνικός λαός για τη λευτεριά του.

Όσο κι αν καταστρέφουν, όση βία και να ασκήσουν, πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους».