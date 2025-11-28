Quantcast
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι - Real.gr
real player

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι

13:46, 28/11/2025
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι

«Στην Αττική "άνοιξαν οι ουρανοί" και με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν και πάλι οι δρόμοι σε πολλές περιοχές», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σχολιάζει:

«Μέχρι που είδαμε και την μεταφορά αποκλεισμένων, από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο, σε καρότσες. Μια εικόνα – χίλιες λέξεις για το επίπεδο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής το 2025 στην Ελλάδα της κυβέρνησης των “αρίστων”, του κ. Μητσοτάκη. Παρακμή και τρίτος κόσμος».

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας είναι μεγάλες και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και σήμερα», σημειώνει, τονίζοντας πως «επιβάλλεται ουσιαστικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με ενιαίες πολιτικές που θα δίνουν έμφαση στην πρόληψη, για τη διαχείριση των πλημμυρών». «Χρειάζεται όμως και ενίσχυση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΜΥ, ΓΔΑΕΦΚ, ΟΤΑ) με προσωπικό και μέσα», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν είναι μόνο ζήτημα ικανοτήτων, αλλά και προσανατολισμού για το μέγεθος, το είδος, τον ρυθμό υλοποίησης των αναγκαίων έργων και την κατανομή των χρηματοδοτήσεων. Είναι πρωτίστως ζήτημα πολιτικής και προτεραιοτήτων. Δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει ότι σε επίπεδο προτεραιοτήτων βάζει πάντα στην κορυφή την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, αντί για τη συγκρότηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής Πολιτείας που θα προστατεύει τους πολίτες», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Μεσολόγγι: Κεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο - Τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Μεσολόγγι: Κεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο - Τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

15:00 28/11
Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων - Τι είπε στην απολογία της

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων - Τι είπε στην απολογία της

14:59 28/11
Ελευθερία Κοντογεώργη: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Λάγιου για την ξαφνική αποχώρηση της ηθοποιού από την παράσταση

Ελευθερία Κοντογεώργη: Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Λάγιου για την ξαφνική αποχώρηση της ηθοποιού από την παράσταση

14:45 28/11
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα πτώματα ακόμη εννέα μαχητών της Χαμάς σε τούνελ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα πτώματα ακόμη εννέα μαχητών της Χαμάς σε τούνελ

14:30 28/11
Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

14:25 28/11
Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική – Η ανακοίνωση για την υγεία της

Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική – Η ανακοίνωση για την υγεία της

14:17 28/11
Ο ΟΗΕ ζητεί «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Ο ΟΗΕ ζητεί «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

14:15 28/11
Μητσοτάκης σε Μέτσολα: Η ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά

Μητσοτάκης σε Μέτσολα: Η ρευστή διεθνής κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί και να ωριμάσει γεωπολιτικά

14:02 28/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved