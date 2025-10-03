ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο - Real.gr

«Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο, γιατί τον βάζουν στο κάδρο χείλη της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα ο νυν βουλευτής Χρ. Μπουκώρος και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μ. Σαλμάς» τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει:

«Είναι η πάγια τακτική του Μεγάρου Μαξίμου για τη διαχείριση σκανδάλων, όταν αποκαλύπτεται ότι ο πυρήνας του επιτελικού κράτους και γνώριζε και καθοδηγούσε, να είναι κάποιος συνεργάτης του πρωθυπουργού που θυσιάζεται προκειμένου να μένει στο απυρόβλητο ο κ. Μητσοτάκης».

Τέλος, το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε εχθές, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου».

ΑΠΕ-ΜΠΕ