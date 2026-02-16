ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη - Real.gr

«Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τον πληθωρισμό για το 2025, δείχνουν μια ακόμη θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας. Σύμφωνα με τη μελέτη της ΤτΕ, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 2,9% για το 2025, γεγονός που φέρνει τη χώρα στην υψηλότερη θέση στην ευρωζώνη», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το δελτίο της ΤτΕ, ο δομικός πληθωρισμός – ο δείκτης τιμών καταναλωτή, δηλαδή, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, που θεωρούνται ως οι πιο ευμετάβλητες – ανήλθε στο 3,6%», επισημαίνει και καταλήγει:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο πληθωρισμός και η ακρίβεια φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που δεν μπορεί και, κυρίως, δεν θέλει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, το οποίο αποτελεί βραχνά για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών της χώρας. Κι αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τα υπερκέρδη των καρτέλ και τα θηριώδη πλεονάσματα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ