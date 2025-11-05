ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο θρίαμβος του Μαμντάνι μπορεί να αλλάξει τα πάντα - Real.gr

«Ο προοδευτικός χώρος νικάει ακόμη και τον πανίσχυρο τραμπισμό όταν τολμάει με προοδευτική ρηξικέλευθη σοσιαλιστική ατζέντα, όταν προτείνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Λύσεις που δεν είναι ουδέτερες, αλλά προέρχονται από την Αριστερά και δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των μη προνομιούχων», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωσή του, για τη νίκη Μαμντάνι.

«Ο θρίαμβος των Δημοκρατικών στις χθεσινές εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ ήταν μια ανάσα για όλον τον κόσμο. Εννέα μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντ. Τραμπ, ο 34χρονος Μαμντάνι εκλέγεται ο 111ος δήμαρχος της Ν. Υόρκης», αναφέρει και προσθέτει: «Η μεγάλη νίκη του Μαμντάνι στην αναμέτρηση για τις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης δείχνει ότι οι προοδευτικές αξίες μπορούν να αντεπιτεθούν και μπορούν να τα καταφέρνουν, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, με την πιο σκληρή πολεμική».

«Έχοντας απέναντι όχι μόνο τον Τραμπ και τα συμφέροντα που εκπροσωπεί, αλλά και ολόκληρη τη Μαύρη Διεθνή της άκρας Δεξιάς, ο 34χρονος, με καταγωγή από την Ουγκάντα, με μια υποδειγματική προεκλογική καμπάνια έδειξε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συγκινήσουν και να κινητοποιήσουν την κοινωνική πλειοψηφία. Κι αυτό γιατί το σχήμα στο οποίο ηγείται ο Ζ. Μαμντάνι έθεσε τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της πόλης του, δίνοντας σαφείς προγραμματικές θέσεις και απαντήσεις, που προτάσσουν το δημόσιο συμφέρον απέναντι στους ιδιώτες. Και βεβαίως τόλμησε να βγει στον δρόμο και να συνομιλήσει με την κοινωνία, έχοντας ανοιχτά αυτιά και μάτια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Σημειώθηκε η μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει υπάρξει σε δημοτικές εκλογές από το 1969. Πάνω από 2 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι πήγαν στις κάλπες, ιστορική νίκη που σηματοδοτεί μια μεγάλη πολιτική ανατροπή».