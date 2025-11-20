ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο «Φραπές» το βάζει στα πόδια για να καλύψει το «γαλάζιο σκάνδαλο» - Real.gr

Quantcast
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο «Φραπές» το βάζει στα πόδια για να καλύψει το «γαλάζιο σκάνδαλο»

20:30, 20/11/2025
«Η προκλητική άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, διαχρονικού κομματάρχη της ΝΔ στην ‘Ανω Μεσαρά, να μην εμφανιστεί ως μάρτυρας, όπως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή, συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Στην δήλωσή τους αναφέρουν ακόμη: «Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή καθώς δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής και να ευτελίζει το κοινοβούλιο με νομικίστικα τερτίπια προκειμένου να προστατεύσει τους πολιτικούς του προστάτες».

Στρέφουν τα πυρά τους κατά της ΝΔ υποστηρίζοντας: «Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει την “διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα” για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του “γαλάζιου” κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του “επιτελικού” παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».

