ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως διευθυντήριο το Μέγαρο Μαξίμου» - Real.gr

Τις σημερινές δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια των εισαγγελικών ερευνών 6.354 ελέγχονται για 22.667.522,17 ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδεύοντας τις δηλώσεις του με μια έκθεση ιδεών για την νομιμότητα και την ασφάλεια», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Η προσπάθεια της κυβέρνησης να φανεί ότι τηρεί την νομιμότητα είναι ιλαρή και κοροϊδεύει στα μούτρα την ελληνική κοινωνία».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως διευθυντήριο το Μέγαρο Μαξίμου, βραχίονα υλοποίησης τους κομματάρχες της ΝΔ και βασικό εμπόδιο στην διερεύνηση του την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ που παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας απέρριψαν τις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής θέλοντας να προσφέρουν ασυλία στους πρώην υπουργούς τους Αυγενάκη και Βορίδη.

Το ζήτημα δεν έχει τελειώσει. Το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής πρέπει να κριθεί εκ νέου με νόμιμο τρόπο στη Βουλή και αναμένουμε τις νέες δικογραφίες προκειμένου να δούμε αν βουλευτές της πλειοψηφίας κρίνουν για την αθωότητα των συναδέλφων τους όντες οι ίδιοι εμπλεκόμενοι στο τεράστιο αυτό σκάνδαλο».