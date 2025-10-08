Quantcast
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Υποκριτής ο Μητσοτάκης, επανέφερε τον Δ. Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ - Real.gr
real player

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Υποκριτής ο Μητσοτάκης, επανέφερε τον Δ. Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ

16:30, 08/10/2025
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Υποκριτής ο Μητσοτάκης, επανέφερε τον Δ. Κυριαζίδη στην ΚΟ της ΝΔ

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εφτά μήνες (ακριβώς!) μετά την άθλια συμπεριφορά τού βουλευτή του με τους απαράδεκτους, σεξιστικούς, μισογυνικούς χαρακτηρισμούς κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που οδήγησαν στη διαγραφή του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Εμείς υπενθυμίζουμε απλώς τις φλογερές διατυπώσεις του κ. Μητσοτάκη τότε, που μιλούσε για “απρεπέστατη αναφορά” και “ευπρέπεια της παράταξης” και πρόσθετε ότι “έχουμε υποχρέωση να συντρίψουμε στερεότυπα τα οποία έρχονται από το παρελθόν”», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζει: «Τι υποκριτής…».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved