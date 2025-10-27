ΣΥΡΙΖΑ σε... νευρική κρίση - Ποιοι μιλούν με ποιους για την επόμενη ημέρα στην Κουμουνδούρου - Real.gr

Η θυελλώδης συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Η έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, που επιμένει στον όρο «διάσπαση».

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αποχώρηση Τσίπρα, και πλέον δίνει μάχη για την πολιτική επιβίωσή του αναζητώντας σανίδα σωτηρίας. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας σημαδεύτηκε από στρατηγικές κινήσεις και ένταση καθώς η ηγεσία -μέχρι πρότινος προσεκτική και χαμηλών τόνων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του- άλλαξε γραμμή ξαφνιάζοντας ακόμη και τους εσωκομματικούς αντιπάλους της. Ο Σωκράτης Φάμελλος έριξε βόμβα στο εσωκομματικό τοπίο προτείνοντας σύγκλιση και ουσιαστικά συμπόρευση με τον Αλ. Τσίπρα, ανοίγοντας δρόμο συνεργασίας. Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη ήταν ακαριαία. «Είναι διάσπαση!», φέρεται να ξεστόμισε προς τον πρόεδρο του κόμματος. Η απάντηση του Σ. Φάμελλου ήταν ψύχραιμη αλλά αποφασιστική: «Δεν είναι διάσπαση, είμαι κάθετα αντίθετος», με τον Κρητικό βουλευτή να συνεχίζει: «Δεν μου αρέσει να βλέπω κάποιους να βγαίνουν στα κανάλια, λες και είναι εκπρόσωποι Τύπου νέου κόμματος υπό κατασκευή, όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ! Φτάνει!».

«Ως εδώ»

Ο βουλευτής Χανίων όμως δεν το έβαλε κάτω και στράφηκε στον Γιάννη Ραγκούση. «Ως εδώ! Αρκετά έχεις καταστρέψει ένα κόμμα τόσα χρόνια με τέτοιες συμπεριφορές!» αντέτεινε ο πρώην υπουργός, με τον διάλογο να εντείνεται και να φορτίζεται. Η ένταση συνεχίστηκε όταν ο Π. Πολάκης στράφηκε και προς τον Γιώργο Καραμέρο, με αποτέλεσμα να μείνει σχεδόν μόνος με τους πιστούς υποστηρικτές του, Τρύφωνα Αλεξιάδη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Η έκπληξη ήρθε από τον Νίκο Παππά που αν και είναι σε απόσταση με τον πρώην πρωθυπουργό συμφώνησε με την εισήγηση Φάμελλου, αν και στήριζε μέχρι σήμερα την ομάδα Πολάκη. Αντιθέτως η Ρένα Δούρου επέλεξε τη σιωπή, μη θέλοντας να ανοίξει τα χαρτιά της.

Το επίμαχο σχέδιο της Πολιτικής Απόφασης προέβλεπε ρητά ότι «ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική», φράση που ερέθισε την πτέρυγα Πολάκη και έφερε έντονες συζητήσεις. Παράλληλα, τα κορυφαία στελέχη επιχείρησαν να δημιουργήσουν κλίμα συγκατάβασης, διαρρέοντας εκ των προτέρων σημεία της απόφασης, προκειμένου να ενισχύσουν την εικόνα μιας ώριμης και ενωτικής πολιτικής απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Η εισήγηση Φάμελλου πέρασε τελικά από την Πολιτική Γραμματεία, καθώς μόλις τρεις (Πολάκης, Αλεξιάδης, Παναγιωτόπουλος) διαφώνησαν. Η συζήτηση στη συνεδρίαση ανέδειξε για μία ακόμη φορά την πολυδιάσπαση των τάσεων και των απόψεων εντός του κόμματος: από τη μία, η πλειοψηφία των στελεχών που θέλει διάλογο και διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με τον Τσίπρα, από την άλλη, η σκληρή πτέρυγα Πολάκη που επιμένει στην αντιπαράθεση και στην επισήμανση του κινδύνου της διάσπασης.

Οι δημοσκοπήσεις

Η πολιτική διάσταση των δημοσκοπήσεων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της ηγετικής γραμμής. Τα πρόσφατα ευρήματα έδειξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μην υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Το γεγονός αυτό ώθησε την ηγεσία σε μια στρατηγική «επίθεσης φιλίας» προς τον Αλ. Τσίπρα, στην προσπάθεια να μην αποψιλωθεί η βάση του κόμματος και να διατηρηθεί η ενότητα σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Οι διάλογοι στη συνεδρίαση ήταν αποκαλυπτικοί για τις ισορροπίες.

Η Ολγα Γεροβασίλη περιέγραψε την ανάγκη να αποφευχθεί η μετατροπή του κόμματος σε «σκαντζόχοιρο», σημειώνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μακρινό μέλλον, όσο και αν θα βόλευε». Παράλληλα, ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης υπενθύμισε ότι «αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα», ενώ ο Γ. Ραγκούσης από την πλευρά του τόνισε πως «οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ανταγωνιστικά, αλλά συναγωνιστικά και με λογικές όχι αντιπαράθεσης αλλά διαλόγου και σύνθεσης».

Από τα πυρά του Π. Πολάκη δεν ξέφυγαν ούτε ο Γιώργος Χουλιαράκης, ούτε ο Δημήτρης Λιάκος (συνεργάτες του Αλ. Τσίπρα) λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι δουλειά έχουμε εμείς με την οικονομική πολιτική τους». Παρά την ένταση, η ηγεσία επιχείρησε να στείλει μήνυμα εσωτερικής ωριμότητας, προκειμένου η αντιπαράθεση με τον Τσίπρα να μην γίνει πρωτοσέλιδο ή όχημα πολιτικής φθοράς. Στην ουσία, η συνεδρίαση έγινε πεδίο επεξεργασίας μιας στρατηγικής που συνδυάζει την πολιτική συγκράτηση με τη ρητή πρόθεση συμπόρευσης. Στο παρασκήνιο της συνεδρίασης, αρκετοί συμμετέχοντες σχολίαζαν πως η πρόταση Φάμελλου είναι μια κίνηση με διπλό στόχο: αφενός να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, αφετέρου να δείξει στη βάση ότι η ηγεσία παραμένει αποφασιστική και ικανή να διαχειριστεί κρίσεις. Οπως τόνιζαν, η συμπόρευση με τον Τσίπρα δεν είναι επιλογή προσωπικών συμφερόντων, αλλά στρατηγική ανάγκη για τη διατήρηση του κόμματος σε ένα πολιτικό περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.

Ο… ξενοδόχος

Το θέμα είναι αν λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο καθώς παρά το «άνοιγμα» της Κουμουνδούρου δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση από το στρατόπεδο του πρώην πρωθυπουργού. Θεωρείται δεδομένο πως στο νέο εγχείρημα του Αλ. Τσίπρα δεν είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι πρώην «σύντροφοί» του. Υπάρχει η προσπάθεια από κάποιους να «ενσωματωθεί» όλο το κόμμα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπαίνει καν σε συζήτηση από την πλευρά του πρώην προέδρου του κόμματος. Αλλωστε θα ναρκοθετούσε ο ίδιος τη νέα προσπάθειά του, αν αφορούσε απλά την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή συγκροτούσε ένα ίδιο κόμμα απλά με νέο περιτύλιγμα. Αντιθέτως, ο ίδιος θέλει να δείξει πως έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και γι’ αυτό σκοπεύει να στείλει το δικό του μήνυμα στους πρώην «συντρόφους» του, δίνοντας ένα στίγμα με ποιους σκοπεύει να πορευτεί την ερχόμενη εβδομάδα, όταν θα ανακοινώσει περίπου τριάντα στελέχη που θα ενταχθούν σε πρώτη φάση ως επιστημονικοί συνεργάτες στο ινστιτούτο. Είναι βέβαιο ότι κάποια από αυτά τα πρόσωπα θα είναι στην πρώτη γραμμή, στη βιτρίνα του νέου κόμματος, καθώς ο Αλ. Τσίπρας έχει αποδείξει πως μπορεί να αναδεικνύει νέα στελέχη.