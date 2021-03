ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σιγή ιχθύος Μητσοτάκη για τη «φωτογραφική» πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα self tests της Siemens

Επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ζήτημα των self test κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι «ενώ αρνείται επί ένα χρόνο τη συνταγογράφηση των τεστ, λίγες μόλις μέρες μετά την έγκριση των self test της Siemens στη Γερμανία, ετοιμάζεται να προμηθευτεί 10 εκατ. self test» και ότι «από χθες τηρεί σιγή ιχθύος για τη φωτογραφική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα self test της Siemens».