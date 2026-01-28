Quantcast
Σύσκεψη στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό: Μείωση των φορτηγών στον Κηφισό, έξυπνα φανάρια και στην Αττική, νέοι οδικοί άξονες - Real.gr
16:47, 28/01/2026
Η βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής με προτεραιοποίηση τον Κηφισό, βρέθηκε επί τάπητος στη σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/1) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Στις άμεσες: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (αποκλείστηκε το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης 07:00-10:00) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.

Στις μεσοπρόθεσμες: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής.

Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.

Πηγή: ΕΡΤ

