Τ. Θεοδωρικάκος: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις - Real.gr

Στην ανακοίνωση ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων ύψους 21 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα από την Καστοριά ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια συνάντησης του με τοπικούς φορείς στο Επιμελητήριο της πόλης.

Πρόκειται για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί στις εξαγωγές προϊόντων γούνας.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών ενώ ο τρόπος κατανομής των χρήματων θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα μετά από συνεννόηση και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι είναι «επείγουσα ανάγκη να γίνουν γρήγορα βήματα προς ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, για την Καστοριά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας».

Ανακοίνωσε ότι το επόμενο εξάμηνο θα γνωστοποιηθούν νέα αναπτυξιακά προγράμματα που θα εστιάζουν στη χρηματοδότηση δράσεων εξωστρέφειας, κυρίως για μικρές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της γουνοποιίας.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Ανάπτυξης θα επισκεφθεί τη Φλώρινα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πρωτοβουλίες που αφορούν τη Βιομηχανική Περιοχή και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο Αμύνταιο, όπου προγραμματίζονται επενδύσεις που αφορούν την αποθήκευση ενέργειας και μονάδα παραγωγής υδρογόνου.