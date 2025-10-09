Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τα ΚΥΔ βλέπουν τα πάντα» κατέθεσε πρώην διευθύντρια του οργανισμού - Real.gr

Μ.Λαζαρίδης: Ο Βάρρας ζητούσε να εφαρμοστεί η τεχνική λύση του 2019 και μετά κατηγορούσε τον Βορίδη για το ίδιο.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Κρίσιμες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος των δηλώσεων ΟΣΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε η πρώην διευθύντρια του Οργανισμού Αθανασία Ρέππα λέγοντας χαρακτηριστικά πως τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων «έβλεπαν» τα πάντα.

Όλο δηλαδή το υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο οποίο περιλαμβάνονταν οι χάρτες με τα αδήλωτα βοσκοτόπια σε όλη τη χώρα. Ερωτηθείσα από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύση Ακτύπη για την υπόθεση της Λίμνης Κάρλας και τη δήλωση αγροτεμαχίων εκεί από παραγωγό της Κρήτης η κα Ρέππα επανέλαβε ότι τα ΚΥΔ βλέπουν όλους τους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ως εκ τούτου είναι δύσκολο το ΚΥΔ να παραπλανηθεί από παραγωγό.

Αίσθηση προκάλεσαν όσα είπε η κα Ρέππα για τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναγκάζοντας τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη να σχολιάσει ότι τελικά ο κ. Βάρρας ζητούσε τα ίδια για τα οποία κατηγορεί τον Βορίδη . Η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι κ. Βάρρας παρά την αντίθετη γνώμη των υπηρεσιών πίεζε τις υπηρεσίες να πληρώσουν την προκαταβολή του 2020 με βάση την υπουργική απόφαση του 2019. “Εμείς του λέγαμε ότι δεν μπορεί να είναι σταθερή η κατανομή. Και ότι υπάρχουν και μειώσεις. Ο κ. Βάρρας επέμενε.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

Αθ. Ρέππα: «Μέσα από την αποτύπωση των ευρημάτων που προέκυψαν από ελέγχους παρατηρούσαμε αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και συζητούσαμε πως θα διαχειριστούμε την υπόθεση με πιθανή τροποποίηση της τεχνικής λύσης. Υπήρχαν συσκέψεις χωρίς σαφείς οδηγίες από τον κ. Βάρρα. Συντάχθηκε 2ο ενημερωτικό σημείωμα και θέταμε τα προβλήματα με την παράκληση τα προβλήματα αυτά να φτάσουν στον υπουργό και να ληφθούν αποφάσεις για να τα διευθετήσουμε. Ενώ λοιπόν ζητούσαμε από τον κ. Βάρρα στις συναντήσεις να μεταφέρει το θέμα στον υπουργό καθε φορά που γυρνούσε μας έλεγε ότι δεν πρόλαβε να το συζητήσει. Δυστυχώς φτάσαμε τον Σεπτέμβριο του 2020 και δεν είχε γίνει τίποτα. Καμία αλλαγή στον τρόπο κατανομής και στην υπουργική απόφαση, έπρεπε όμως να προχωρήσουμε στην κατανομή για να είμαστε σε θέση τον Οκτώβεριο να προχωρήσουμε στην προκαταβολή. Ο κ. Βάρρας επέμεινε να χρησιμοποιήσουμε την κατανομή του 2019 όπως ήταν για να μην χρειαστεί να συζητήσει εκ νέου με τον Υπουργό.

Μ. Λαζαρίδης: Την κατανομή δηλαδή για την οποία ο κ. Βάρρας κατηγορεί σήμερα τον κ. Βορίδη.

Αθ. Ρέππα: Ναι. Επέμενε πολύ να χρησιμοποιήσουμε την ίδια κατανομή. Εξηγούσαμε ότι δεν μπορεί να είναι σταθερή η κατανομή. Η απόφαση αναφέρει κριτήρια μειώσεων εκτάσεων αν ο παραγωγός έχει μειώσει το κοπάδι του.

Μ. Λαζαρίδης: Πείτε μας ποια ήταν τα αποτελέσματα;

Αθ. Ρέππα: Λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν με τα κριτήρια του 2019 να κάνουμε την κατανομή για την προκαταβολή του 2020. Δεν έγινε κατανομή σε νεοεισερχόμενους και νέους γεωργούς που είχαν αιτήσεις στην Κρήτη. Είχαμε εντολή από τον πρόεδρο να μην γίνει κατανομή σε αυτούς τους παραγωγούς. Εμείς διαφωνούσαμε γιατί είναι παράβαση της απόφασης από την στιγμή που είχαν παραγωγή και ενεργή εκμετάλλευση. Το αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας ήταν ότι τον Οκτώβριο λίγο πριν αποχωρήσει οκ. Βάρρας μας έστειλε ένα έγγραφο και μας εγκαλεί. Το έγγραφο απευθύνεται σε εμένα έχει ημερομηνία 30.10.2020, δηλαδή 4-5 μέρες μετά την προκαταβολή και μας εγκαλεί να προβούμε σε όλες τις ενέργειες για την κατανομή του 2019 στο 2020 με βάση την υπουργική απόφαση που μνημονεύει.

Εξίσου ενδιαφέροντα ήταν τα όσα είπε η κα Ρέππα για την περίφημη πλέον υπόθεση των Τρικάλων στην οποία βρισκόταν και η υπόθεση του κ. Μαγειρία, συντρόφου της Πόπης Σεμερτζίδου. Απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Κόκκαλη η κα Ρέππα συμφώνησε ότι ο κ. Μαγειρίας πληρώθηκε παρά το γεγονός ότι είχε ήδη υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά εναντίον του επειδή ο Πρόεδρος του Οργανισμού δεν δέσμευσε το ΑΦΜ του. Ο διάλογος είναι αποκαλυπτικός:

Β.ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Στέλνει ο κ. Βάρρας μια μηνυτήρια αναφορά εξονυχιστική για την υπόθεση Τρικάλων. Κύριος Μαγειρίας και λοιποί. Συνέχισαν να πληρώνονται;

ΑΘ.ΡΕΠΠΑ: Όταν στέλνεται μια αναφορά ενημερώνεται η διεύθυνση ή η υπηρεσία που είχε αναλάβει. Αν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από τον Πρόεδρο συνεχίζουν κανονικά οι πληρωμές. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάποια εντολή από τον Πρόεδρο προς αυτή τη κατεύθυνση (σ.σ να μη γίνει πληρωμή). Λέμε το τι προβλέπεται. Στο παρελθόν υπήρχε. Προβλεπόταν ότι οι παραγωγοί που έχουν κάποια ποινική δίωξη να μην χορηγείται η εξισωτική αποζημίωσης.

Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Τώρα δεν πληρώνονται;

ΡΕΠΠΑ: Ίσως έδωσε εντολή η διοίκηση.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Να συνάγω ότι αυτή η περίπτωση συνέχισε ένα πληρώνεται;

ΡΕΠΠΑ: Ναι.